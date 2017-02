Spätestens 40 Tage nach Weihnachten ist mit dem erzgebirgischen Lichterglanz Schluss. Dann werden auch die letzten Christbäume oder Schwibbögen abgeschaltet. Um das Datum gibt es seit einigen Jahren heftige Diskussionen. Die Traditionalisten empören sich darüber, dass auch nach dem 6. Januar, dem sogenannten Hochneujahr, noch in dem einen oder anderen Fenster die Lichter brennen. Die Neuerer dagegen fordern eine Verlängerung bis zum 2. Februar, Mariä Lichtmess.

Die Argumente einer Verlängerung bis Anfang Februar sind überwiegend praktischer Natur. So sagt Alexander Krauß, CDU-Politiker aus Schwarzenberg, aus kirchlicher Sicht ende die Weihnachtszeit mit dem 2. Februar und das bedeute für den Tourismus ein beträchtliches Wachstumspotenzial. Für die Touristen sei es einfach schön, wenn sie auch noch den ganzen Januar hindurch die berühmten erzgebirgischen Lichter sehen könnten.

Kritik an dieser "Ausdehnung der Weihnachtszeit" kommt ebenfalls aus der kirchlichen Ecke. Denn der von den Befürwortern genannte Feiertag Mariä Lichtmess sei ein katholischer Feiertag, kritisieren einige evangelische Erzgebirger. Die meisten Christen im Erzgebirge seien hingegen Protestanten. Außerdem dürfe man Traditionen nicht dem Kommerz opfern - Weihnachten ende am 6. Januar.

Aus diesem Grund haben einige Erzgebirger oder ganze Gemeinden schon am 6. Januar die Lichter ausgepustet. Andere wie Olbernhau, Zwönitz oder Annaberg-Buchholz warten bis zum 2. Februar. Punkt 18 Uhr hieß es am Donnerstag auf dem Zwönitzer Weihnachtsmarkt "Licht aus!". Dann wurden die mehr als 1.000 kommunalen Lichter abgeschaltet. Im Anschluss boten sieben Gaststätten Hirsebrei und Bratwurst an, das traditionelle Lichtmessessen.