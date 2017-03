Roberto Frontini ist Direktor der Krankenhausapotheke des Universitätsklinikums Leipzig. Mit Lieferengpässen bei Medikamenten hat er nahezu täglich zu tun. Allein in diesem Jahr hätten er und sein Team bereits 38 Lieferengpässe verzeichnet, erklärt er auf Anfrage von MDR SACHSEN. Das bedeutet, 38 Wirkstoffe konnten für länger als zwei Wochen nicht geliefert werden. Im letzten Jahr waren es insgesamt 177 Wirkstoffe. Problematisch sei das vor allem bei den sogenannten versorgungskritischen Wirkstoffen, so Frontini. Dabei handelt es sich um Stoffe, die einmalig und unersetzbar für die Behandlung einer Krankheit sind. Bei schätzungsweise fünf Prozent der fehlenden Lieferungen in Leipzig handele es sich um versorgungskritische Stoffe, erklärt Frontini. Aktuell fehle zum Beispiel der Tollwut-Impfstoff. Der sei erst Ende März wieder lieferbar.

Es passieren Fehler

Die meisten Engpässe verzeichnen die Leipziger Apotheker bei der Lieferung von Krebsmedikamenten, Antibiotika und Arzneien zur Behandlung von Herzkreislauf-Erkrankungen. Eine Behandlung würden trotzdem alle Patienten bekommen, betont Frontini. Problematisch sei eher, dass die Herstellung und Suche nach alternativen Medikamenten sehr kosten- und zeitintensiv sei. Rund vier Stunden pro Woche würden seine Mitarbeiter deshalb insgesamt mehr benötigen, um Medikamente herzustellen. Außerdem könne es unter Zeitdruck zu Fehlern bei der Zusammenstellung der Wirkstoffe kommen. Folgen für die Patienten habe das zum Glück bisher noch nicht gehabt.

Bildrechte: UKL/Stefan Straube Wir stellen fest, dass mehr Fehler passieren. Und das nur, weil eine Industrie uns nicht beliefert. Dr. rer.nat. Roberto Frontini | Direktor der Krankenhausapotheke des Universitätsklinikums Leipzig

Krebsmedikament konnte zwei Jahre nicht geliefert werden

Welche Ausmaße diese Lieferengpässe annehmen können, ist am Beispiel des Krebsmedikaments Calyx zu sehen. Laut Frontini war das Medikament zwei Jahre nicht lieferbar. In der ganzen Zeit mussten er und sein Team nach alternativen Medikamenten suchen. Engpässe bei Krebsmedikamenten würden schließlich dazu führen, dass Chemo-Therapien verschoben werden müssen.

Aktuell gäbe es bundesweit Probleme bei der Lieferung vo Antiobiotika. In Leipzig ist das Medikament allerdings noch verfügbar. "Wir hatten das Glück, dass wir viel reserviert hatten", erklärt Frontini. Wenn der Engpass im Juni immer noch besteht, hätten allerdings auch sie ein Problem.

Konsequenzen für Pharmaunternehmen

Seine Informationen über Lieferengpässe erhält der Apotheken-Direktor meistens direkt von den Firmen. Seit dieser Woche sind Pharmaunternehmen gesetzlich verpflichtet, die Krankenhausapotheken direkt zu informieren, sobald ihnen Informationen über Lieferengpässe vorliegen. Von dieser Gesetzesänderung verspricht sich Frontini allerdings keinen Effekt. Damit sich etwas an der Situation ändert, müssten Pharmaunternehmen bei Nicht-Lieferung Konsequenzen zu spüren bekommen.

Die Industrie muss gezwungen werden, nach Bedarf der Patienten, und nicht nach ökonomischen Gesichtspunkten, zu verkaufen. Dr. rer.nat. Roberto Frontini | Direktor der Krankenhausapotheke des Universitätsklinikums Leipzig

Trotz der offensichtlichen Medikamenten-Engpässe müssten die Patienten im Leipziger Uniklinikum keine Angst haben, versichert Frontini. Jeder Patient würde eine Behandlung bekommen und von den Ärzten über die Risiken möglicher alternativer Medikamente aufgeklärt werden.

Engpässe auch im Dresdner Uniklinikum

Auch im Universitätsklinikum Dresden heißt es auf Anfrage von MDR SACHSEN, die Zahl der Lieferengpässe sei nicht ganz so dramatisch. Viele Medikamente könnten durch eine andere Behandlung ausgeglichen werden. Am kritischsten sei die Lage hier bei Antibiotika gegen multirestistente Keime. Engpässe bei Krebsmedikamenten seien dagegen relativ gut ausgleichbar, auch wenn die Behandlung oftmals mit einem größeren Aufwand verbunden sei und Patienten teilweise Medikamente mit größeren Nebenwirkungen in Kauf nehmen müssten.

Längere Wartezeiten bei Chemo-Therapien

Dass Engpässe bei Krebsmedikamenten eher auszugleichen sind, bestätigt auch der Generalsekretär der deutschen Krebsgesellschaft, Dr. Johannes Bruns. Nicht jeder Lieferengpass würde zwangsläufig auch zu einem Versorgungsengpass führen. Trotzdem kann ein Engpass im Einzelfall die Therapie stark beeinflussen. Bei zyklischen Chemo-Therapien wird in jedem Zyklus dasselbe Medikament angewendet. Ist das Medikament nicht verfügbar, muss der ganze Zyklus nach hinten verschoben werden.

Wir wissen, dass eine Therapie teilweise verschoben werden muss, aber wir wissen bis heute nicht, welche Konseqeunzen das für den einzelnen Patienten hat. Johannes Bruns | Generalsekretär der deutschen Krebsgesellschaft

Vorsätzliche Engpässe zur Gewinnsteigerung

Bei der Behandlung von Krebspatienten müssen Ärzte oft zu Alternativen greifen. Bildrechte: IMAGO Bis die Arznei beim Patienten ankommt, ist es ein langer Weg. Probleme bei der Lieferung würden häufig schon sehr früh beginnen, und zwar bei den Chemie-Unternehmen, die den Arznei-Grundstoff herstellen, erklärt Bruns. Für manche dieser Grundstoffe gäbe es weltweit nur einen einzigen Hersteller. Wenn es dort Probleme bei der Produktion gibt, hat das globale Auswirkungen. Bruns ist davon überzeugt, dass nicht nur Unfälle in den Unternehmen zu Engpässen führen. In der Vergangenheit hätten Unternehmen vorsätzlich zu wenig Grundstoffe produziert oder die Produktion komplett eingestellt, um den Grundstoff dann in einem anderen Behandlungsbereich teurer zu verkaufen.

Bei wichtigen Medikamenten müsste man den Verbrauch und die Lieferung im Blick haben. Dafür fühlt sich allerdings niemand zuständig. Johannes Bruns | Generalsekretär der deutschen Krebsgesellschaft