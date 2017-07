Große Freude bei den sächsischen Sportakrobaten: Tim Sebastian (Dresdner SC) und Michail Kraft (SC Riesa) haben in ihrer Disziplin erstmals für das deutsche Team eine Goldmedaille bei den World Games in Breslau geholt.

Für den 22-jährigen Tim und den 17-jährigen Michail ist der Sieg in Breslau der Höhepunkt ihrer bisherigen Karriere. Bildrechte: MDR/Sebastian Schipfel

Bereits in der Qualifikation hat das Duo überrascht. Sie gewannen die Balanceübung und wurden Dritte in der Dynamikübung. Als Gesamtzweite zogen sie mit den Konkurrenten aus Belgien und Russland ins Finale. Dort überzeugten sie mit knappem Vorsprung die Jury und siegten mit 29,310 Punkten. Das Paar aus Russland landete mit 29,090 Punkten auf Platz 2 vor Belgien mit 28,550 Punkten. Tim Sebastian war überwältigt von dem Erfolg. Er erklärte nach dem Wettkampf, dass sie von einer Medaille geträumt, aber niemals an Gold gedacht hätten.



Bedankt hat sich der Sportler auch bei seinem Trainer Igor Blintsov und der Choreografin Petra Vitera. Sie hätten das Duo durch tägliches Training auf Weltklasseniveau gebracht. Am Donnerstagabend werden die Athleten in Dresden zurückerwartet.