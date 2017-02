Bildrechte: dpa

Görlitz ist eine sehenswerte historische Stadt, bietet eine angenehme Atmosphäre, ist sehr gastfreundlich, sauber und verfügt über ein vielfältiges gastronomisches Angebot. Das finden mehr als 90 Prozent der Probewohner. Mehr als 70 Prozent loben das vielseitige kulturelle Angebot der Stadt und das gut ausgebaute Straßennetz. Außerdem fanden fast 80 Prozent die Nähe zur polnischen Nachbarstadt Zgorzelec besonders reizvoll. Görlitz gewinne durch die Lage im Dreiländereck.

Wer waren die Probewohner?

Fast die Hälfte von ihnen waren älter als 60 Jahre und sind – was den Wohnort betrifft – flexibler als die übrigen Probewohner. Ebenso fast die Hälfte der Projektteilnehmer lebt zurzeit in einer Großstadt. "Die meisten Großstädter beurteilten die Wohnqualität in Görlitz besser oder sogar viel besser als an ihrem jetzigen Wohnort", sagt Robert Knippschild vom Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung. Der Professor hat die Studie geleitet.

Woher kamen die Probewohner?

Der Fotograf Jan van Bijnen und seine Frau Friederike wohnten im September 2015 zur Probe in der Görlitzer Altstadt. Die beiden Niederländer könnten sich vorstellen, später mal in Görlitz zu wohnen. Bildrechte: dpa Die Probewohner selbst kamen vor allem aus Berlin, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen. Aber auch aus den Niederlanden, aus Kroatien, Polen, Tunesien und Phönix (USA) machten Menschen bei dem Projekt mit. Die größte Überraschung aber war: "Knapp 80 Prozent der Probewohner finden Görlitz so attraktiv, dass sie sich grundsätzlich vorstellen können, in die Stadt zu ziehen", fasst Robert Knippschild die Studienergebnisse zusammen. Neun Teilnehmer haben das inzwischen getan.

Senioren wünschen sich Parkplatz vorm Haus

Auch wenn die Ergebnisse insgesamt sehr positiv für die Görlitzer Altstadt ausgefallen sind, so gibt es doch noch einiges zu tun. Die älteren Probewohner wünschten sich vor allem einen Autostellplatz vor der Haustür, einen Aufzug im Haus und eine Dusche in der Wohnung. Junge Familien vermissten Sitz- und Spielmöglichkeiten im Innenhof und begrünte Hinterhöfe. Viele der Befragten hätten auch gern einen Balkon.

Spagat zwischen Wünschen und Denkmalschutz

Projektleiter Robert Knippschild (M.) stellte in Görlitz die Ergebnisse des dritten Probewohnens in der Altstadt vor. Bildrechte: MDR/Rica Sturm Und da stößt die Wohnungsbaugesellschaft als größter Vermieter in Görlitz an ihre Grenzen. Bei der Barrierefreiheit, das heißt Wohnungen mit Aufzug, ohne Schwellen und breiten Türen, räumt KommWohnen-Geschäftsführer Arne Myckert Defizite ein. "Wir entwickeln schon Fließbandprojekte für barrierefreies Wohnen, haben dieses Jahr 50 Wohnungen in der Umsetzung und haben 50 für nächstes Jahr in der Planung", sagt Myckert. Was die Balkone in der Altstadt betreffe, so gebe es zum Teil Konflikte mit dem Denkmalschutz. Nicht überall könnten da die Wünsche der Mieter erfüllt werden.

Lückenbau in der Altstadt wird saniert

Der KommWohnen-Chef ist überrascht, dass die Altstadt bei den Probewohnern so viel Interesse auslöste. "Aufgrund der Ergebnisse werden wir in der Altstadt demnächst einen Lückenbau sanieren", kündigt Arne Myckert an. Ohne die Studie wäre das nicht passiert.

Nicht an Einwohnern vorbeiplanen

Arne Myckert von der KommWohnen (l.) und Hartmut Wilke von der Stadtentwicklung nahmen die Ergebnisse der Studie wohlwollend auf. Bildrechte: MDR/Rica Sturm Hartmut Wilke vom Stadtentwicklungsamt Görlitz sieht die Arbeit der Stadt durch die Bewertungen der Probewohner teilweise bestätigt. "Wir setzen regelmäßig alle unsere Maßnahmen auf den Prüfstand und schauen, ob wir damit die Menschen in der Stadt erreichen oder ob wir in die Luft geplant haben", so Wilke. Seit drei, vier Jahren höre das Rathaus auch stärker auf das, was die Einwohner wollen und beziehe sie über Infoveranstaltungen oder Stadtspaziergänge stärker in bestimmte Vorhaben ein.

Auf weiche Standortfaktoren setzen

Studienleiter Robert Knippschild empfiehlt der Stadt Görlitz, künftig vor allem auf weiche Standortfaktoren zu setzen. Dazu zählt der Wissenschaftler das Image und den Geist der Stadt, aber auch das historische Erbe von Görlitz, die Grünflächen und Parks sowie die Filmstadt Görlitz. Außerdem, befindet Knippschild, sollte Görlitz stärker mit der Grenzlage werben, weil die meisten Probewohner diese positiv bewerteten. Auch der günstige Immobilienmarkt in der Neißestadt sei ein Plus.

Weitere gemeinsame Projekt möglich

Nachdem die Ergebnisse des dritten Görlitzer Probewohnens vorliegen, entwickeln Stadt, KommWohnen und das Leibniz-Institut bereits Ideen für weitere Projekte. "Bisher haben wir nur die Innenstadt von Görlitz betrachtet. Aber es wäre für uns auch wichtig, wie die Menschen in der Südstadt, in Weinhübel oder Rauschwalde wohnen", sagt Stadtplaner Hartmut Wilke. Das Görlitzer Probewohnen könnte dabei in eine vierte Runde starten.