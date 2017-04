In seinem Statement stellt Naumann klar, dass in Amerika in der Politik, öffentlichen Diskussionen und statistischen Erhebungen die Abstammungen und die Herkunft der Menschen differenziert werde. Hans J. Naumann ist selbst US-Bürger, er war 1960 in die Vereinigten Staaten ausgewandert. Begriffe wie "Weiße", "indianische" Abstammung oder "Afro-Amerikaner" seien in den USA üblich. Da Deutschland eine andere Kultur und Geschichte habe, hätte Naumann eigener Einschätzung zufolge seine Worte "ein wenig sorgfältiger wählen sollen, um dem kulturellen Unterschieden in angemessener Form besser gerecht zu werden".