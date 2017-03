Die Dresdner Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen gegen einen Mann eingestellt, der am 12. Oktober 2015 bei einer Pegida-Kundgebung in Dresden einen hölzernen Galgen für Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihren damaligen Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel in die Höhe hielt. Die Aktion hatte seinerzeit für Empörung gesorgt und galt als Beleg für die zunehmende Hassspirale bei der islam- und ausländerfeindlichen Pegida-Bewegung.