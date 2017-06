Die Dreijährige war bei einem Ausflug am Gründonnerstag in den Stausee gefallen.

Bildrechte: MDR/News5

Die Dreijährige und ein gleichaltriger Junge hatten sich bei einem Kita-Ausflug am Gründonnerstag am Vorstausee der Talsperre unbemerkt von der Gruppe entfernt. Ihr Fehlen war erst beim Durchzählen vor der Rückkehr zum Kindergarten aufgefallen. Bei der Suche nach den Kindern hatte eine Erzieherin das im Wasser treibende Mädchen entdeckt, aus dem See geholt und mit der Reanimation begonnen. Die Kleine kam in lebensbedrohlichem Zustand ins Krankenhaus. Anfang Mai wurde das Mädchen wieder entlassen.