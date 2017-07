Islamistische Radikalisierung in Deutschland Bundesweit hat das Bundeskriminalamt Erkenntnisse zu mehr als 930 deutschen Islamisten beziehungsweise Islamisten aus Deutschland, die in Richtung Syrien/Irak gereist sind, um für den Islamischen Staates und anderer terroristischer Gruppierungen zu kämpfen oder diese anders zu unterstützen.



• "Etwa ein Drittel dieser gereisten Personen befindet sich momentan wieder in Deutschland. Zu über 70 Personen liegen Erkenntnisse vor, dass sie sich aktiv an Kämpfen in Syrien oder im Irak beteiligt oder hierfür eine Ausbildung absolviert haben.“ (BKA-Sprecherin)

• Zu circa 145 Personen gibt es Hinweise darauf, dass sie in Syrien oder im Irak ums Leben gekommen sind. (BKA-Sprecherin)

• Der überwiegende Teil davon ist laut BKA männlich und jünger als 30 Jahre, nur ein Fünftel ist weiblich. Circa fünf Prozent waren laut BKA zum Zeitpunkt der Erstausreise minderjährig, davon die Hälfte weiblich. (BKA-Sprecherin)

• Dabei hat der IS seine Anwerbe-Hochzeit aber offenbar überschritten. "Insgesamt zeichnet sich eine verringerte Ausreisedynamik ab."