Der Mord an einer Portugiesin im April sowie ein Vermisstenfall im November 2016 in Leipzig stehen möglicherweise vor der Aufklärung. Wie die Leipziger Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mitteilten, wurde gegen einen 38-Jährigen Haftbefehl wegen des dringenden Mordverdachts in zwei Fällen erlassen. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.