Am Freitagnachmittag ist es in Bautzen erneut zu einer Auseinandersetzung zwischen Rechten und Linken gekommen. Nach Angaben der Polizei hatten zehn "rechtsorientierte" Jugendliche auf dem Kornmarkt sieben Linke provoziert. Die Auseinandersetzung schaukelte sich hoch und es kam schließlich am Wendischen Graben zu Übergriffen, bei denen vier Linke im Alter von 15 bis 19 Jahren verletzt wurden. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.