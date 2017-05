Die Bundesanwaltschaft hat am Mittwochmorgen in Sachsen und drei weiteren Bundesländern Razzien wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in der Terrororganisation Islamischer Staat durchgeführt. Durchsucht wurden neben drei Wohnungen in Leipzig auch Räumlichkeiten in Bayern, Berlin, und Sachsen-Anhalt. Wie die Karlsruher Behörde mitteilte, geht es um zwei mutmaßliche IS-Kämpfer und einen Unterstützer des IS. Festnahmen habe es keine gegeben.