In Chemnitz werden am Freitagabend die diesjährigen Filmnächte eröffnet. Bis zum 3. September gibt es täglich Kinovorführungen unter freiem Himmel sowie Kabarett und Live-Musik. Beim ersten Konzert gibt sich ein prominenter Sohn der Stadt die Ehre: Matthias Schweighöfer.

Freitickets für Schulkameraden

Schon seit Jahren beschäftigt sich Matthias Schweighöfer mit Musik. So sucht er Titel für seine Filme selbst aus oder bringt sich bei der Komposition mit ein. Nun hat der blonde Schauspieler unter dem Titel "Lachen Weinen Tanzen" selbst ein Musikalbum herausgebracht. Die Songs will er am Sonnabend auf dem Theaterplatz präsentieren.

Rund 3.000 Zuschauer könnten Schweighöfers Konzert bejubeln. 500 Fans aus der Region Chemnitz sind ihm schon mal sicher. Bildrechte: David Daub/PantaSounds/dpa Da er seine Jugend in Chemnitz verbrachte, hat Schweighöfer seiner einstigen Schule eine Überraschung gemacht. Der Schauspieler verschenkte an das André-Gymnasium 500 Freikarten - gedacht für aktive und ehemalige Schüler sowie Lehrer. Der Schulleiter hatte die schwierige Aufgabe, die Tickets fair zu verteilen.



Neben Schweighöfer gastieren auch Pop-Ikone Nena, Musik-Ulknudel Helge Schneider und die Alternative-Rockband Element Of Crime bei den Chemnitzer Filmnächten. Zudem stehen eine Klassiknacht mit Filmmelodien, ein Familienkonzert und ein Gastspiel von Comedian Kurt Krömer auf dem Programm.

Kinofilme en masse

Bei den Filmnächten werden insgesamt 56 Filme gezeigt – von Hollywoodkino über Komödien, Sportreportagen bis hin zu Kinder- und Kurzfilmen.

Ab Freitagabend wird der Chemnitzer Theaterplatz wieder zum Freiluftkino. Bildrechte: MDR/Matthias Vollmer Einige Filme erleben in Chemnitz ihre Premiere wie die deutsche Produktion "Einmal bitte alles". Bei der Aufführung am Sonntag ist auch das Filmteam anwesend. Für volle Sitzreihen dürften während der Filmnächte auch die Blockbuster "Rogue One – A Star Wars Story" oder "Fluch der Karibik: Salazars Rache" sorgen.



Die Auswahl der Filme haben die Veranstalter nicht allein getroffen. Wie der Geschäftsführer der Filmnächte, Jörg Polenz, sagt, standen erstmals sechs Chemnitzer als Programmbeirat zur Seite: "Am Ende ist ein vielfältiges Programm herausgekommen und wir hoffen, dass wir damit die Leute begeistern, zum Lachen oder zum Weinen bringen."

Preise sind moderater

Neu auch in diesem Jahr: Die Eintrittspreise wurden gesenkt. Mit 7,50 Euro an der Abendkasse sind die Tickets um einen Euro billiger. Im Vorverkauf kostet eine Karte 6,50 Euro. Auch ist der Theaterplatz als Open-Air-Kinosaal neu designt worden. So gibt es eine geteilte Lounge und mehr Sitzplätze sowie einen Biergarten.

Die Chemnitzer Filmnächte starten am Freitagabend 20 Uhr mit der Spionage-Komödie "Kundschafter des Friedens".