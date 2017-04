Göltzschtalbrücke Geretteter Postkartenblick wird begossen

Hauptinhalt

Nur eins fehlt am Sonnabend noch beim neuen Postkartenblick auf die Göltzschtalbrücke: die Sonne. Egal, "bei schönem Wetter kann jeder feiern" posten die Organisatoren am Morgen trotzig auf Facebook und lassen sich vom Feiern nicht abbringen. So wird der neue Blick von oben mit Regen begossen und beim Frühschoppen auch innerlich. Vom neuen freigelegten Blick erhoffen sich viele neue Strahlkraft für den Tourismusmagnet.