Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Autobahn zwischen Dresden und Prag ist vollendet. Am Sonnabend wurde in Nordböhmen der letzte Abschnitt zwischen Bílinka und Řehlovice feierlich eröffnet. Zur Freigabe des zwölf Kilometer langen Teilstücks am Vormittag hatten sich von tschechischer Seite Präsident Miloš Zeman, Premier Bohuslav Sobotka und Verkehrsminister Dan Ťok angesagt, von deutscher Seite unter anderem Sachsens Regierungschef Stanislaw Tillich, Wirtschaftsminister Martin Dulig und Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt. An den Festakt im Autobahntunnel Radejčín schloss sich ein Volksfest auf der Autobahn an.

Dies ist ein Lückenschluss im europäischen Autobahnnetz. Dresden und Prag rücken nun noch enger zusammen - so wie Sachsen und Tschechien seit 1989 enger zusammengerückt sind. Stanislaw Tillich Ministerpräsident von Sachsen

Freigabe beinahe geplatzt

Eine beinahe unendliche Geschichte

Der Autobahnbau durchs Böhmische Mittelgebirge war sehr aufwendig und kompliziert. Bildrechte: dpa Der Bau der Autobahn zwischen Sachsens Landeshauptstadt und der tschechischen Hauptstadt zieht sich bereits mehr als 25 Jahre hin. Die ersten Planungen für die Verbindung stammen sogar noch aus den 1930er-Jahren. Während auf deutscher Seite die A17 nach langer Diskussion ab 1998 innerhalb von acht Jahren vollendet wurde, baut man auf tschechischer Seite schon seit 1990 an der D8. Zu Verzögerungen kam es zuletzt vor allem wegen Bedenken zur Umweltverträglichkeit der Autobahn, doch alle Klagen gegen die Trasse durch ein Landschaftsschutzgebiet blieben erfolglos.



Schwerwiegend war zudem ein Erdrutsch nach heftigen Regenfällen, der 2013 auf dem letzten Abschnitt mehr als 500 Meter bereits fertiggestellte Fahrbahn verschüttete. Etwa eine halbe Million Tonnen Erdreich mussten abgetragen und der Hang mit Stahlseilen stabilisiert werden. Der Sprecher der tschechischen Autobahndirektion RSD, Jan Studecky, versicherte, dass die Trasse nun sicher sei. Wissenschaftler bezweifeln das – sie halten den vulkanischen Untergrund für instabil.

Handel hofft auf Kundschaft aus dem Nachbarland

Für den letzten Abschnitt mussten fünf Brücken und zwei Tunnel errichtet werden. Bildrechte: dpa Zu den Kosten von rund einer halben Milliarde Euro für den letzten Bauabschnitt durch das Böhmische Mittelgebirge trugen auch zwei Tunnel und fünf Brücken bei. Nach ihrer Freigabe sollen Autofahrer rund 20 Minuten Zeit sparen, die häufigen Staus auf den bisherigen Umfahrungsstrecken eingerechnet sogar noch mehr. Die Fahrzeit zwischen Dresden und Prag schrumpft damit bei flüssigem Verkehr auf etwas mehr als eine Stunde.



Sowohl in Sachsen als auch in Tschechien erhoffen sich Händler von der durchgehend befahrbaren Autobahn steigende Umsätze durch mehr Touristen - am besten gleich in der noch verbleibenden Vorweihnachtszeit. Dem sächsischen Handelsverband zufolge sind die Kunden aus dem Nachbarland insbesondere an Markenprodukten der Textil- und Lederwarenhändler, aber auch an Elektronik und Kosmetik interessiert.

Dulig: Nach Autobahn nun neue Bahnstrecke angehen