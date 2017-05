Das Karl-May-Museum Radebeul bietet Führungen an. Außerdem kann man sich indianisches Kunsthandwerk anschauen und erleben, wie ein Restaurator arbeitet. Bildrechte: MDR/Michael Schöne

Mit dem diesjährigen Motto des Museumstages "Spurensuche. Mut zur Verantwortung" wollen die Initiatoren auf die aktuelle Bedeutung von Museen aufmerksam machen. Laut Katja Margarethe Mieth von der Landesstelle für Museumswesen spielen dabei vor allem Stadt- und Regionalmuseen eine wichtige Rolle. Welche thematische Vielfalt diese Häuser bieten, zeigen die vielen Veranstaltungen zum Museumstag.

Das Stadtmuseum im Schloss Hoyerswerda zum Beispiel bietet Baustellenführungen an, da das Schloss gerade saniert wird. Im Schloss Schlettau können die Besucher in der alten Posamentenwerkstatt erleben, wie früher Garn zu schmuckvollen Bändern und Spitzen verarbeitet wurde. Eine restaurierte Seeigel- und Korallensammlung kann man sich im Naturalienkabinett Waldenburg anschauen. Und das Karl-May-Museum in Radebeul hat einen Restaurator eingeladen, dem man bei seiner Arbeit über die Schulter blicken kann. Insgesamt werden in Sachsen mehr als 300 Vorträge, Führungen und Konzerte angeboten. Der Eintritt ist in vielen Museen zum Museumstag frei.