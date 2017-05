Eilenburgs Kampagne hat im ersten Bestehensjahr gut funktioniert. Um vor allem junge Leipziger in die Stadt zu locken, hatte die Stadtverwaltung 2016 eine neue Wohnstandortkampagne gestartet. Am Dienstag zog sie Bilanz. Heiko Leihe, Referent des Eilenburger Oberbürgermeisters, sagte MDR SACHSEN, man fühle sich bestätigt.

Bildrechte: dpa

Im Zuge der Kampagne hat die Stadtverwaltung auch eine Studie bei der Berufsakademie Sachsen in Auftrag gegeben. Diese ergab, dass 80 Prozent der über 30-jährigen Eilenburger auf jeden Fall in der Stadt bleiben wollen. Von den 15- bis 20-Jährigen könne sich immerhin die Hälfte vorstellen, in Eilenburg zu bleiben.



Laut Stadtverwaltung seien auch die Wohnbedürfnisse erfragt worden. Die klare Tendenz: Eigentum schlägt Miete. Die Mehrheit der Einwohner wolle im Eigenheim leben, eine Mittel- bis Großstadt in der Nähe, gute Kinderbetreuung und eine schnelle Verkehrsanbindung vor Ort haben.