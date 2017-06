Zwei Mitglieder einer internationalen Diebes- und Hehlerbande sind am Donnerstag am Amtsgericht Dresden verurteilt worden. Das Gericht verhängte Bewährungsstrafen von einem Jahr beziehungsweise einem Jahr und zehn Monaten. Die 32 und 26 Jahre alten Georgier hatten sechs Zigaretten-Diebstähle im großen Stil in sächsischen Supermarktfilialen gestanden.