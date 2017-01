Die frei gewordene Montagehalle wird in den nächsten Monaten vorgerichtet. Hier soll das Technikum einziehen, in dem Trumpf seine weltweit tätigen Servicetechniker ausbildet. Auch das Testzentrum, in dem Neuentwicklungen ausprobiert werden, wird künftig in dieser Halle unterkommen. Bildrechte: MDR/Rica Sturm