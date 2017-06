Vier Stunden pro Woche arbeiten Erzieherinnen in Sachsen nach Feierabend und damit unbezahlt. Das geht aus einer sachsenweiten Erhebung des Sächsischen Erzieherverbandes hervor, bei der insgesamt 1.100 Mitarbeiter aus den Bereichen Krippe, Kindergarten und Hort befragt wurden. Besonders viel Zeit nehmen demnach die inhaltliche Vor- und Nachbereitung, die Dokumentation von Entwicklungsprozessen und die Arbeit mit den Eltern in Anspruch. Kita-Leiterinnen arbeiten sogar fünf Stunden pro Woche in ihrer Freizeit. Bei insgesamt 15 Stunden wöchentlicher Vor- und Nachbereitungszeit wird ein Drittel der Aufgaben nicht in der regulären Arbeitszeit geschafft.