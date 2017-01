Auch den von Politikern nach der Selbsttötung des jungen Syrers in der JVA Leipzig erhobenen Vorwurf des Staatsversagens nannte Landau im Vorfeld "absolut überzogen". Die heftige Kritik am Vorgehen der sächsischen Behörden hatte die Staatsregierung zur Einberufung des Gremiums veranlasst.

Die 1947 geborene Psychologin leitete zehn Jahre lang die Justizvollzugsanstalt Celle-Salinenmoor. Bundesweit bekannt wurde sie, als sie sich 1996 bei einer Geiselnahme in der Haftanstalt im Austausch gegen eine Sozialarbeiterin in die Hände eines verurteilten Mörders begab und von ihm vergewaltigt wurde. Von 2002 bis 2012 war sie Chefin des Kriminologischen Dienstes des Bildungsinstituts des niedersächsischen Justizvollzugs. Heute ist sie Leiterin der Bundesarbeitsgruppe "Suizidprävention im Justizvollzug".

Der gebürtige Rheinländer war mehr als zehn Jahre lang ranghöchster Polizist des Landes Brandenburg. Zunächst zwei Jahre kommissarisch im Amt, wurde er 2004 Polizeiinspekteur. Mitte der 1990er Jahre kam er aus Nordrhein-Westfalen in den Osten Deutschlands. Er arbeitete als Schutzbereichsleiter in Cottbus und Dahme-Spreewald. Später wechselte er in die Polizeiabteilung des Innenministeriums in Potsdam. Auch in Sachsen ist er kein Unbekannter: Dort war er als Mitglied der "Fachkommission Polizei 2020" an der Evaluierung des Sach- und Personalbedarfs der sächsischen Polizei beteiligt.