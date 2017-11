Die von Sachsens SPD berufene Expertenkommission zur Inneren Sicherheit hat Vorschläge vorgelegt, wie der Strafvollzug verbessert werden könnte. Sie empfiehlt unter anderem eine religiöse Betreuung von Straftätern islamischen Glaubens. Diese würden sich in Gefängnissen häufig radikalisieren, begründete der Landtagsabgeordnete Harald Baumann-Hasske. Ohnehin kämen auf den Strafvollzug im Zusammenhang mit der Migration neue Aufgaben hinzu. Bei der Aus- und Fortbildung von Beamten gelte es, deren interkulturelle Kompetenzen auszuweiten. Man müsse auch prüfen, ob Menschen aus den Herkunftsländern ausländischer Häftlinge für den Dienst im Strafvollzug gewonnen werden können.

Die Kommission unter Leitung des früheren Berliner Justiz- und Innensenators Erhart Körting hatte ihre Ratschläge auf den Strafvollzug und die Arbeit der Staatsanwaltschaften und Gerichte konzentriert. Sie warb auch dafür, künftig neue Richter mindestens drei Monate vor dem altersbedingten Ausscheiden ihrer Vorgänger einzustellen, um einen reibungslosen Übergang hinzubekommen. Erfahrungen der Älteren könnten sonst nicht oder nicht in ausreichendem Maßen an die Jüngeren weitergegeben werden, hieß es.

Der Lichthof im Gefängnis auf dem Kaßberg in Chemnitz. Bildrechte: MDR/Nora Kilenyi

Zudem schlug die Kommission vor, nach dem Motto "Schwitzen statt Sitzen" die in Haft zu verbüßenden Ersatzfreiheitsstrafen in gemeinnütze Arbeit umzumünzen. Andernfalls diene das nicht der Resozialisierung. Auch stünden die Kosten der Unterbringung im Strafvollzug in keinem Verhältnis zu den Geldstrafen. Ersatzfreiheitsstrafen werden verhängt, wenn die Strafen nicht bezahlt werden können.



Straftäter sollten nach ihrer Haft besser betreut werden. Dazu schlug die Kommission mehr Bewährungshelfer und dezentrale Stellen zur Resozialisierung vor. Der offene Strafvollzug sollte den Experten zufolge deutlich ausgeweitet werden.