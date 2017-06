Mieterhöhungen - dieses Thema hat in den letzten Wochen viele Dresdner aufgeschreckt, die zur Miete wohnen. Auch in Leipzig und anderen Städten machen Vermieter immer wieder von ihrem Recht Gebrauch, einen höheren Mietzins zu verlangen. Aber was ist erlaubt? Schließlich gibt es ja die gesetzliche Mietpreisbremse. Welche Gründe sprechen gegen eine Mieterhöhung? Bei MDR SACHSEN - das Sachsenradio gab es am Freitag Tipps für alle Mieter. Unser Gast im Studio war Dr. Matthias Wagner vom Mieterverein Dresden.

Private Vermieter und große Wohnungsgesellschaften haben in den letzten Monaten merklich die Mieten erhöht. Warum?

Der Wohnungsmarkt zieht an und der Wohnraum wird knapper. Da greifen die Vermieter zu und versuchen etwas mehr Miete von den Mietern herauszuschlagen. Oft liegt es an Modernisierungen oder gestiegenen Betriebskosten. Die Miete kann auch an die ortsübliche Vergleichsmiete angepasst werden. Da muss an der Wohnung gar nichts passieren. Es sind einfach die allgemeinen Kosten für das Wohnen gestiegen und da hat der Vermieter laut Gesetz das Recht, die Miete anzupassen.

Kann der Vermieter auch mehrmals im Jahr die Miete erhöhen?

Mit unterschiedlichen Begründungen darf er das. Zur ortsüblichen Vergleichsmiete darf innerhalb von 15 Monaten nur einmal erhöht werden. Mieterhöhungen wegen Modernisierungen und Betriebskosten dürfen außer der Reihe passieren. Man sollte genau schauen, ob die ortsübliche Vergleichsmiete noch eine Erhöhung zulässt. Der Mieter muss nur zustimmen, wenn die Erhöhung der ortsüblichen Miete entspricht.

Wie bekommt man die ortsübliche Miete heraus?

Ich kann in den Mietspiegel schauen. Wer sich nicht sicher ist, dem empfehlen wir eine Beratung aufzusuchen, zum Beispiel die Verbraucherzentrale, den Mieterverein oder einen Anwalt.

Was tun, wenn es keinen Mietspiegel für den eigenen Wohnbereich gibt? Bei den Nachbarn fragen und das als Vergleichsmiete nehmen?

Man muss nicht rumgehen und fragen. Der Vermieter muss sein Mieterhöhungsverlangen begründen und sich dabei auf die ortsübliche Vergleichsmiete berufen. Er muss wenigstens drei vergleichbare Wohnungen benennen, bei denen mindestens die Miete gezahlt wird, die er haben möchte. Der Mieter könnte dann in die drei Wohnungen gehen und fragen, ob das stimmt. Er kann auch ein Gutachten von einem öffentlich-bestellten Sachverständigen anfertigen lassen und die ortsübliche Miete bestimmen lassen.

Wenn ein Wunsch nach Mieterhöhung ins Haus flattert: Wieviel Zeit hat man, das zu prüfen?

Der Mieter hat bis zum Ablauf des übernächsten Monats nach Zugang des Schreibens Zeit, um zu prüfen, ob er seine Zustimmung gibt. Er muss sich erkundigen und sich in dieser Zeit auch entscheiden.

Wieviel darf ein Vermieter auf einmal erhöhen, z.B. wenn er jahrelang nicht erhöht hat?

Da gibt es die sogenannte Kappungsgrenze. Die beträgt 20 Prozent innerhalb von drei Jahren. Die Miete darf also nicht um mehr als 20 Prozent über den Wert steigen, der vor drei Jahren auf dem Papier stand. In Gebieten mit besonders gefährdeter Wohnraumversorgung liegt die Grenze bei 15 Prozent. In Sachsen gilt das für Dresden.

Muss man mit Konsequenzen rechnen, wenn man einer Mieterhöhung nicht zustimmt? Stichwort: Wohnungskündigung.