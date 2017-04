Vor einem Mehrfamilienhaus in Görlitz hat es in der Nacht zu Dienstag eine Explosion gegeben. Nach ersten Informationen soll ein Sprengsatz direkt am Eingangsbereich des Wohnhauses angebracht worden sein. Das wollte ein Polizeisprecher jedoch nicht bestätigen, man sei noch in den Ermittlungen zur genauen Ursache der Explosion. Durch deren Wucht ist die Eingangstür und ein parkendes Auto beschädigt worden. Außerdem gingen auf der gegenüberliegenden Straßenseite Fensterscheiben an mehreren Wohnhäusern zu Bruch. Personen sind nach Polizeiangaben nicht zu Schaden gekommen. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei mehr als 8.000 Euro.

Zerstörte Klingelanlage und zerbrochene Fensterscheiben

Bewohner hatten berichtet, dass es gegen 0.30 Uhr einen lauten Knall gegeben hatte. Sie seien dann in den Hausflur gegangen, in dem überall Scherben und Trümmerteile lagen. Außerdem sei die komplette Klingelanlage zerstört gewesen. Es habe auch den Verdacht auf Gasgeruch gegeben, deshalb hätten sie für zwei Stunden das Haus verlassen müssen. Der Verdacht bestätigte sich jedoch nicht, die 18 Bewohner konnten anschließend wieder ins Haus zurück. Laut einer Anwohnerin sei es nicht der erste Vorfall dieser Art. Dies bestätigte auch die Polizei. Bereits im Herbst vergangenen Jahres hatten Unbekannte vor demselben Wohnhaus eine Spraydose angezündet und so eine Detonation ausgelöst. Die Kriminalpolizei prüft nun, ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt.

Polizei sucht Zeugen

Außerdem haben die Beamten die Personalien von fünf jungen Görlitzern aufgenommen, die in der Nacht das Geschehen aufmerksam beobachtet hatten. Ob sie mit der Explosion etwas zu tun haben, werde man jetzt prüfen, so die Polizei. Zudem sucht sie Zeugen, die die Explosion in der Jauernicker Straße in Görlitz gesehen haben und wissen, der für die Detonation verantwortlich ist. Hinweise nimmt das Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion Görlitz unter der Telefonnummer 03581 / 468 100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.