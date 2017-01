Die Polizei prüft derzeit, ob die zwei Männer im Alter von 28 und 35 Jahren auch für andere Fälle aufgesprengter Zigarettenautomaten verantwortlich sind. Am Mittwochnachmittag befanden sie sich laut Angaben eines Sprechers immer noch in Haft. Erst eine Nacht zuvor wurde in Chemnitz ein Automat in der Apollostraße aufgesprengt. Am Silvestertag richteten Unbekannte in der Wartburgstraße in Chemnitz an einem Zigarettenautomat einen geschätzten Schaden von rund 3.000 Euro an.



Neben den Fällen im Stadtgebiet Chemnitz häuften sich Anfang und Ende Dezember Fälle in Mittelsachsen, die räumlich nahe beieinander lagen. So waren Automaten unter anderem in Burgstädt, Penig, Mühlau, Lunzenau, Garnsdorf, Mohsdorf, Chursdorf betroffen. Auch bei zwei Automatensprengungen am 29. Dezember in Chemnitz-Röhrsdorf und Niederfrohna vermutet die Polizei aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe einen Zusammenhang.



Ermittelt wird auch im Landkreis Zwickau sowie in Hoyerswerda und Pirna. Die Polizeidirektion Dresden erklärt auf Anfrage von MDR SACHSEN, Automatensprenger hätten seit Anfang November 2016 insgesamt 13 Mal in der Landeshauptstadt zugeschlagen. Der "Hotspot" liege jedoch in Leipzig, sagt Tom Bernhardt vom Landeskriminalamt Sachsen. Dort gebe es fast täglich solche Vorfälle.