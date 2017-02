Geplant sind Strecken zwischen Halle und Markkleeberg, Radeberg und Dippoldiswalde, Pirna und Meißen, sowie von Markkleeberg zur Weißen Elster. 2021 soll mit dem Bau der ersten Strecke begonnen werden, die Halle, Leipzig und Markkleeberg verbinden wird. Leipzig sei eine große Einpendlerstadt mit vielen Radfahrern, so Wirtschaftsstaatssekretär Hartmut Mangold. Die Landschaft sei außerdem sehr flach, was den unkomplizierten Bau einer Fahrradstrecke ermögliche. Auch die verkehrspolitische Sprecherin der Grünen, Katja Meier, sieht in diesem Ballungsraum ein "Riesenpotential". Bestehende Nebenstraßen und Feldwege könnten für eine Fahrradschnellstraße ausgebaut werden. Die Seen im Leipziger Süden könnten besser erschlossen werden.