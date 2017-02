Herr Keil, wie entstehen Gerüchte?

Gerüchte entstehen, wenn ein Teil der Bevölkerung sich in einer schwierigen Situation, in Umbrüchen oder Kriegen befindet und es den Wunsch nach einer möglichst einfachen Erklärung hat. In dieser schwierigen Situation fehlen zudem Informationen und dann beginnt die Bevölkerungsgruppe, die Lücken zu füllen, mit dem, was man so hört, was einem plausibel erscheint. Und damit ist der Nährboden für Gerüchte gelegt.

Als die Balkanroute im Sommer 2015 geöffnet wurde und viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen, ist auch die Zahl der Gerüchte gestiegen. Hat die Flüchtlingskrise die Gerüchte beflügelt?

Lars Broder-Keil Bildrechte: dpa Das war ein schwieriger Zeitpunkt, eine ungewöhnliche Situation, rund eine Million Flüchtlinge sind nach Deutschland gekommen. Es wurde natürlich sofort diskutiert: Wie gehen wir mit den Flüchtlingen um, wie integrieren wir sie? Und genau in dieser Situation fehlten Informationen. Und dann entstehen Fragen und wenn diese Fragen nicht beantwortet werden oder wenn die Situation so schnell voranschreitet, dass man gar nicht mehr hinterherkommt mit den Erklärungsversuchen, dann ist das optimal für Gerüchte.

Welche Auswirkungen können Gerüchte haben?

Gerüchte können eine politische und gesellschaftliche Wirkung entfalten. Das hängt aber davon ab, wie mächtig die Gerüchte sind und welche Gruppen sie beeinflussen. Sind es gesellschaftlich relevante Gruppen, dann kann es dazu führen, dass Gerüchte die Politik und auch gesellschaftliche Prozesse verändern.

Wie können Gerüchte widerlegt werden?

Man hat in der heutigen Zeit wirklich das Gefühl, dass viele Menschen gar nicht wollen, dass man ihnen erklärt, was hinter einem bestimmten Ereignis steht. Es geht oft nur darum, dass eigene Bild bestätigt zu sehen, vor allem in Sozialen Netzwerken. Und bei Gerüchten wird man schnell bestätigt, weil sie oftmals innerhalb der gleichen sozialen Gruppe verbreitet werden. Gleichwohl sollte man versuchen, die Gerüchte zu erklären. Denn dahinter steht der Wunsch, komplexe Vorgänge einfach erklärt zu bekommen. Und das ist die Aufgabe der Medien.

In Ostdeutschland finden Gerüchte einen großen Nährboden. Woran liegt das?

Ich bin da immer etwas vorsichtig, wenn einer bestimmten Region eine Besonderheit zugeschrieben wird. Das ist schon fast wieder der Nährboden für neue Gerüchte. Dennoch gibt es Gründe, warum sich Gerüchte leichter in Ostdeutschland verbreiten und die liegen in der Vergangenheit.



Gerade in so totalitären Regimen, wie es die DDR war, haben Gerüchte eine besondere Funktion. Das liegt daran, dass die DDR-Führung, die Bevölkerung von wesentlichen Informationen ausgeschlossen hat. Sie hat versucht, den Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit zu überdecken, indem sie bestimmte Themen tabuisiert hat wie Umweltschäden, wirtschaftliche Probleme, bestimmte Kriminalitätsfelder, die es im Sozialismus nicht geben sollte.



Und das hat bei großen Teilen der DDR-Bevölkerung dazu geführt, dass sie den offiziellen Informationen nicht glauben, dass sie auch kritisch gegenüber Medien eingestellt sind. Und es kann natürlich sein, dass in Situationen wie der Flüchtlingskrise dieser Reflex wieder hochkommt. Vielleicht ist deshalb die Bereitschaft, Gerüchten zu glauben und zu streuen in den ostdeutschen Bundesländern größer. Dennoch ist das kein ostdeutsches Spezifikum, Gerüchte gibt es in ganz Deutschland. Bildrechte: Panthermedia/mdr.de