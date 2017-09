Fakt ist! "Die AfD spielt mit der Angst"

Woran liegt es nun? Die hohen Zuwächse für die AfD - besonders in Sachsen? Warum glauben so viele Menschen, die AfD könnte die großen Herausforderungen der Zeit meistern? Diese und viele andere Fragen kreisen nach der Bundestagswahl 2017 wie ein Mantra über den Analysen. Die Antworten fallen vielfältig aus. Doch in den Punkten scheinen sich alle einig: Ja, es ist eine Zäsur. Ja, das Klima im Bundestag wird sich verändern. Und ja, Deutschland insgesamt wohl auch. Ob dies einen Aufbruch oder einen Albtraum bedeutet, war am Montagabend Thema bei Fakt ist!

AfD ist die stärkste Kraft in Sachsen

Die AfD holte bundesweit aus dem Stand 12,6 Prozent der Stimmen und zieht damit als drittstärkste Kraft in den Bundestag ein. Besonders viele Anhänger generierte die Partei in den östlichen Bundesländern und dem Osten Berlins mit 21,5 Prozent. In Sachsen setzte sich die AfD mit 27 Prozent sogar knapp vor der CDU (26,9 Prozent) durch und wurde damit stärkste politische Kraft im Freistaat.

"Für Ostdeutschland sind die Ergebnisse eine Zäsur", sagte die Leipziger Politikwissenschaftlerin Astrid Lorenz. Die Expertin für politische Systeme und Demokratieentwicklung sieht in der zunehmenden Verunsicherung der Gesellschaft durch die schnelle Modernisierung und Digitalisierung einen wichtigen Grund für den Wahlerfolg der AfD.

Astrid Lorenz Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK "Wir sehen viele Ähnlichkeiten zu Ost- und Mitteleuropa. Mit der Digitalisierung erleben die Menschen nach den Systemumbrüchen der 90er-Jahre den nächsten großen Wandel in kürzester Zeit. Sie wollen jedoch auch einmal durchatmen und ihre Ruhe haben", sagte Lorenz. "Den Wählern ging es darum, Denkzettel zu verpassen. Als Protest gegen eine zu schnelle Modernisierung und gefühlte Überfremdung."

Verlorene Werte und Normen

Zu einem ähnlichen Schluss kommt Stefan Petzner, der ehemalige Berater des österreichischen Rechtspopulisten Jörg Haider. "Die Leute fürchten sich mehr denn je vor dem, was auf sie zukommen wird", konstatierte Petzner.

Stefan Petzner Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK "Die Digitalisierung sorgt für Umbrüche, die Automobilindustrie steht vor einem großen Wandel, der Druck am Arbeitsmarkt wird immer höher. Gesellschaftliche Instanzen, Normen und Werte sind verloren gegangen und mit ihnen Haltegriffe, an denen man sich orientieren kann, die Sicherheit geben." All diese Aspekte schürten eine Unsicherheit und eine große Angst vor der Zukunft. "Die AfD spielt mit dieser Angst", analysierte Petzner. "Sie kanalisiert die Angst und setzt alle Themen der sozialen Gerechtigkeit in Bezug zu Flüchtlingen. Damit gibt sie automatisch immer den Flüchtlingen die Schuld und nutzt sie als Ventil."

"Arm gegen Reich" funktioniert nicht mehr

Petzner, der sich mit Populismus bestens auskennt und erst kürzlich das Buch "Haiders Schatten. An der Seite von Europas erfolgreichstem Rechtspopulisten" veröffentlichte, erklärte bei Fakt ist!: "Die Erzählung der SPD, arm versus reich, funktioniert heute nicht mehr. Stattdessen trumpft die AfD mit der Erzählung 'Wir gegen die Flüchtlinge' auf." Bei den Wahlerfolgen der AfD gehe es um eine Reaktion auf ein "Gefühl des umfassendes Kontrollverlustes". Flüchtlinge seien die Projektionsfläche der Partei.

Die AfD verspricht den Leuten die Wiederherstellung von Kontrolle. Ob das funktioniert, ist nicht die Frage. Allein die Illusion sorgt dafür, dass der AfD massenhaft Wähler zulaufen. Stefan Petzner

AfD-Wähler nicht als dumm stigmatisieren

Claus Weselsky Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Der Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, Claus Weselsky, wehrte sich gegen die "Nazikeule". "Wir haben es mit einer riesengroßen Menge unzufriedener Bürger zu tun", sagte Weselsky. "Die können wir nicht einfach alle in die rechte Ecke stellen." Petzner erklärte: "Die Nazikeule stärkt die Opferkeule, wir müssen zwischen der Partei und den Wählern differenzieren."



"Es ist ein riesengroßer Fehler, das Volk als dumm zu bezeichnen", sagte Petzner. Viele Menschen seien in Deutschland "arm trotz Arbeit". Für die anderen gelte: "Es wäre falsch zu glauben, dass AfD-Wähler Verlierer sind. Wer noch etwas hat, hat umso mehr zu verlieren."

Themen zur Vernebelung

Der ehemalige Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen, Sergej Lochthofen, machte darauf aufmerksam, dass die AfD keine Antworten auf drängende Fragen hat. "Herr Gauland ist mehrfach gefragt worden, wie sein Rentenkonzept aussieht. Er musste passen. Die AfD hält keine Konzepte für ältere Menschen bereit", monierte Lochthofen.

Sergej Lochthofen Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK "Viele AfD-Themen haben schlichtweg zur Vernebelung gedient. Antworten auf drängende Fragen gab es nicht." Der renommierte Publizist warnte zudem, sich vermeintlichen Ängsten zu stark hinzugeben. "Ostdeutschland und Sachsen sind auch Erfolgsgeschichten. Wir sollten aufhören, unseren eigenen Erfolg kleinzureden. Die Ängste sind zum Teil auch hochgeputscht." Grundsätzlich sei mehr Gelassenheit vonnöten. "Wir sollten nicht über jedes Stöckchen springen", erklärte Lochthofen.

Der Provokation nicht auf den Leim gehen

Diesem Ansatz stimmte der Populismus-Analyst Petzner, der heute als Kritiker Haiders gilt, zu. "Die AfD wird vor allem den Bundestag als Bühne nutzen. Es wird lauter, es wird Krawall geben", sagte Petzner. "Doch wir sollten uns bewusst sein: Das zentrale Erfolgsmodell der Populisten ist der Eklat. Viele Provokationen und Tabubrüche sind bewusst gesetzt, um Aufmerksamkeit zu generieren." Genau dieser ständige Abwägungsprozess und die reflektierte Bewertung machten den Umgang mit der AfD zu schwierig.

Weiterer Zulauf der AfD nicht ausgeschlossen

Petzner schließt nicht aus, dass die AfD in Zukunft noch mehr Wähler für sich gewinnen kann. "Es kann weiter nach oben gehen, wenn die etablierten Parteien jetzt nicht richtig auf das Wahlergebnis reagieren", sagte Petzner. Es sei falsch, die AfD komplett auszugrenzen. "Das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht", prognostizierte der Stratege.

Neue Chancen

Doch wie geht es jetzt in Zukunft weiter? "Entscheidende Wählerteile haben die AfD vor allem aus Protest und Wut gewählt. Das ist eine Chance für die etablierten Parteien, wieder klar Kante zu zeigen", sagte Petzner. Vor allem die SPD könne sich jetzt die Sinnfrage stellen und auf ihre Wurzeln rückbesinnen. Politikwissenschaftlerin Lorenz erklärte: "Wir müssen begreifen, dass wir die Gesellschaft - also die Bürger und Bürgerinnen eines Landes sind - und wir müssen mitmachen. Es reicht nicht zu erwarten, dass Staat und Politiker alles allein machen." Für Petzner reicht das nicht. Vernünftige Argumente und rationale Erklärungen haben seiner Meinung nach in einer gesellschaftlichen Atmosphäre der Angst wenig Erfolg. Um wieder erfolgreich zu sein, müssten die etablierten Parteien wieder Visionen entwickeln.