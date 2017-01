Frank-Walter Steinmeier wird neuer Bundespräsident. Das ist jetzt schon klar. Doch warum eigentlich? Warum steht die Personalie fest, wenn über 1.200 Mitglieder der Bundesversammlung Steinmeier erst in zwei Wochen wählen. Ist die Wahl für das höchste Amt des Staates obsolet geworden, ist sie zur Formalie verkommen? Sollte der Bundespräsident nicht lieber direkt durch das Volk gewählt werden? Das zumindest wünschen sich nach einer Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur fast 70 Prozent der Bundesbürger.



Ob das möglich, notwendig oder auch hilfreich für die Demokratie ist, wo die Vorteile und auch die Risiken liegen, darüber diskutierten gestern die SPD-Bundestagsabgeordnete Simone Raatz, der sächsische FDP-Vorsitzende Holger Zastrow sowie die Politikwissenschaftlerin Astrid Lorenz sowie der Journalist Wolfgang Herles.

Kandidatenkür in den Hinterzimmern der Politik

FDP-Politiker Zastrow könnte sich eine Direktwahl des Bundespräsidenten durch das Volk vorstellen. Bildrechte: MDR/Katrin Tominski "Der Bundespräsident ist das Ergebnis parteipolitischer Überlegungen", sagt FDP-Vorsitzender Holger Zastrow. "Wir erleben wieder eine ausgeklüngelte Kandidatenkür in den Hinterzimmern der Politik." Zastrow gehört zu den Menschen, die Parteiklüngel für dieses Amt an den Pranger stellen und für eine Direktwahl des Präsidenten plädieren. Man müsse endlich mehr Demokratie wagen, wieder näher am Volk sein. Warum nicht bei der Wahl des Bundespräsidenten anfangen?



Damals, im Jahr 2010, hat der FDP-Politiker von seiner Fraktion gehörig Ärger bekommen. Er hatte sich gewagt, der Parteilinie nicht zu folgen. Zastrow stimmt für Joachim Gauck, nicht für Christian Wulff. "Du machst uns alles kaputt, die Merkel schmeißt uns aus der Regierung", seien damals die Vorwürfe gewesen. "Vielen FDP-Abgeordneten saß damals die Angst im Nacken", erklärt Zastrow heute.

Rückendeckung und Bedenken

Journalist Herles kritsiert, dass sich die etablierten Parteien das Amt des Staatsoberhauptes zu eigen gemacht hätten. Bildrechte: MDR/Katrin Tominski Rückendeckung bekommt der FDP-Politiker vom Journalisten Wolfgang Herles: "Die Parteien haben sich sogar dieses überparteiliche Amt zu eigen gemacht. Das kann nur geändert werden, wenn der Präsident direkt vom Volk gewählt wird." So einfach ist das aber nicht, mahnen SPD-Bundestagsabgeordnete Simone Raatz und Politikwissenschaftlerin Astrid Lorenz. "Man sollte über die Risiken einer Direktwahl diskutieren", sagt Raatz. "Eine Direktwahl könnte unsere politisches Machtgefüge erschüttern", erklärt Lorenz. Schließlich hätte der Präsident bei einer Direktwahl mehr demokratische Legitimation als die Kanzlerin, die von der eigenen Partei gestellt und auch nicht direkt gewählt wird. Zudem stellte sich die rein pragmatische Frage, wie die Wahl erfolgen sollte. "Bei niedriger Schwelle haben wir vielleicht 100 Kandidaten - allerdings ohne Programmatik und Parteiprogramm", sagte Lorenz. "Wie soll man sich denn da entscheiden?"

Die Lehre aus dem Aufstieg des Nationalsozialismus

Und dann kommt Lorenz zu dem - verfassungsgeschichtlich betrachtet – wichtigsten Fakt. Dieser blitzt als kleiner Satz auf, verliert sich jedoch gleich wieder im Getümmel der regen Diskussion. "Dass der Bundespräsident mit wenigen Kompetenzen ausgestattet ist, hat historische Ursachen", sagt die Politikwissenschaftlerin und spielte auf die Väter des Grundgesetzes an, die sich das ganze Konstrukt vor etwa 70 Jahren einmal ausgedacht haben

Diktator im Rahmen der Verfassung

Politikwissenschaftlerin Astrid Lorenz verweist auf die Gründerväter der Verfassung, die dem Bundespräsidenten aus historischen Lehren heraus nicht zu viel Macht verleihen wollten. Bildrechte: MDR/Katrin Tominski Es war die große Lehre aus dem Aufstieg des Nationalsozialismus und diesem Versagen der ersten deutschen Verfassung. Nie wieder sollte ein Bundespräsident so viel Macht bekommen, wie der "Ersatzkaiser" in der Weimarer Reichsverfassung. Nie wieder sollten die Befugnisse des Präsidenten erlauben, die Verfassung quasi auszuhebeln. Und nie wieder sollten die Lücken in der Verfassung den Aufstieg eines Diktators ermöglichen. Der direkt vom Volk gewählte Reichspräsident Paul von Hindenburg hatte damals mit dem Artikel 48 – der sogenannten Notverordnung – verfügt, dass der Reichskanzler nicht mehr durch das Parlament, sondern durch ihn bestimmt wird. Fast exakt genau auf den Tag vor 84 Jahren ernannte er Adolf Hitler zum Reichskanzler. Der Rest der Geschichte ist bekannt. Die Millionen Toten ebenfalls.

Keine Macht für den Bundespräsidenten

Um dieses Verhängnis in seiner potenziellen Wiederholung präventiv für jedwede Zukunft zu verhindern, beschlossen die Väter des Grundgesetzes nach dem zweiten Weltkrieg, die Macht des Bundespräsidenten maßgeblich zu beschneiden. Der Bundespräsident sollte keiner der drei klassischen Gewalten zugeordnet werden und vor allem repräsentativen Charakter haben. Nur abschaffen wollte man das Amt des formalen Staatsoberhauptes dann doch nicht.

Immer dieser Rückbezug

Heute – zwei deutsche Staaten, eine Wiedervereinigung und ein Vierteljahrhundert vereinte Bundesrepublik später – kann man sich natürlich fragen, ob dies noch relevant ist. Warum immer dieser Rückbezug? Kann man den Krieg nicht endlich beiseite, die Vergangenheit nicht endlich ruhen lassen. Viele Politologen, Historiker, Philosophen, Publizisten, Sozialwissenschaftler überhaupt, würden sicherlich jetzt katapultartig eine ganze Palette wichtiger Gründe vortragen.



Auch Bundestagsabgeordnete Raatz verweist in der Diskussion um historische Bezüge. Doch da hat Holger Zastrow schon abgeschaltet, das kann er alles nicht mehr hören. Zastrow: "Dass wir in Deutschland solche Schwierigkeit mit direkter Demokratie haben, hat vielleicht historische Gründe. Doch heute leben wir in einer anderen Zeit", sagt der FDP-Politiker. "Wir können nicht schon wieder mit der Weimarer Republik kommen, wir brauchen Antworten für das Heute." Es sei endlich Zeit, mehr Demokratie zu wagen und mit der Politik einen Weg zurück zu den Menschen zu finden.



Politologin Lorenz bleibt gefasst und fest in ihrem Standpunkt, auch wenn Zastrow ihr immer wieder einfach ins Wort redet. Bürgernähe ja, doch dafür das Amt des Bundespräsidenten zu nutzen, sei nicht die geeignete Wahl. Zudem gebe es dringendere notwendige Verfassungsänderungen.

Bundespräsident hat Veto-Recht bei Gesetzen