Debatte bei Fakt ist! aus Dresden Das System hat Risse

Die "echte" Grippe ist - anders als der grippale Infekt - eine ernste Krankheit, die erstens unterschätzt wird und zweitens jährlich immer wieder Todesopfer fordert. In Sachsen sind allein in dieser Saison bislang 26 Menschen gestorben. Gefährdet sind vor allem alte und kranke Patienten. "Jeder muss wissen, dass eine Grippe eine sehr, sehr schwere Krankheit ist, die zum Tod führen kann", sagt der Arzt und Biochemiker Alexander Kekulé.

"Das müssen auch die Arbeitgeber verstehen", so Kekulé. Es sei bedenklich, trotz einer Infektion arbeiten zu gehen und damit andere Menschen anzustecken. "Besonders Kindergärten und Kitas sind die Drehscheiben, die die Krankheit verteilen", erklärt der Mediziner. Viele Eltern würden ihre Kinder trotz Krankheit und Fieber in die Kita schicken. "Hier müssen wir umdenken."

Antje Bergmann, Professorin für Allgemeinmedizin an der TU Dresden, warnt ebenfalls vor einem zu laxen Umgang mit der Krankheit: "Viele Menschen wollen schnell wieder gesund werden. Doch die Pille gegen Grippe gibt es nicht." Viel wichtiger sei es, die Krankheit richtig auszukurieren und dem Körper Zeit zur Gesundung zu geben. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Marian Wendt appelliert an die Eigenverantwortung der Menschen. "Wichtig ist es, eine gut Vorsorge zu treffen", sagt der Politiker.

Gleichzeitig monierte der Bundestagsabgeordnete die Impfmüdigkeit der Deutschen: "Wenn die Menschen eine Fernreise machen, sind Impfungen kein Problem. Warum wird in anderen Bereichen so eine Zurückhaltung geübt?", fragt Wendt. Dass viele Menschen, die Grippeschutzimpfung scheuen, liegt nach Meinung der Allgemeinärztin Bergmann auch daran, dass diese "einfach Angst vor einer Spritze haben".

Arzt und Biochemiker Kekulé nennt hingegen noch einen anderen Grund: "Die Grippeimpfung ist nicht besonders gut. Unter 30 Prozent der Geimpften sind durch die Impfung wirklich geschützt." Das liege nach Meinung des Arztes auch an den veralteten Verfahren zur Herstellung der Impfstoffe. Hier zeige die Pharmaindustrie bislang wenig Motivation, die Prozesse zu modernisieren. Gleichzeitig appelliert der Experte, Grippeimpfungen für Kinder offiziell zu empfehlen. "Das wird in den USA schon so gemacht – mit großem Erfolg", so Kekulé.