Hilfe oder Hokuspokus? Debatte bei Fakt ist! aus Dresden "Müssen ganzheitlichen Ansatz stärker einbinden"

Wie viel alternative Heilverfahren braucht das Gesundheitswesen? Und sind alle Heilpraktiker gut ausgebildet und seriös? Angenommen werden die Alternativmethoden zweifellos, die wachsende Zahl solcher Praxen in den letzten Jahren belegt dies. Die Gesundheitspolitikerin Michalk forderte in Fakt ist! die Integration eines ganzheitlichen Ansatzes in der Medizin. Darüber und über die Güte der Naturheilkunde diskutierten die Gäste von Moderator Andreas F. Rook am Montagabend.