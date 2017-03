Sind Senioren ein Sicherheitsrisiko auf deutschen Straßen? Diese Frage spaltet die deutsche Autofahrernation. In der Tat birgt sie Sprengstoff in einer empfindlichen Balance von Rechten des Einzelnen und den Interessen einer Gemeinschaft. Wie hoch darf das Recht auf Selbstbestimmung sein, wenn Menschen gefährdet werden? Dass diese Frage nicht einfach mit Schwarz-Weiß-Aussagen zu beantworten ist, war den Gästen der Fakt ist! –Sendung "Schwer zu bremsen: Senioren am Steuer" schon von Beginn klar. Dass es jedoch so schwer sein wird, überhaupt eine Lösung zu finden, war nicht abzusehen.

Immerhin waren sich Unfallforscher Siegfried Brockmann, die seniorenpolitische Sprecherin der SPD im Sächsischen Landtag Simone Lang, die Fahrlehrerin Dagmar Kanter und der Motorjournalist und "Autopapst" Andreas Keßler einig: Es muss sich etwas ändern, es darf aber nicht einfach der Entzug des Führerscheins sein. Doch warum eigentlich? Warum ist das Fahrverhalten deutscher Senioren im Straßenverkehr auf einmal relevant?

38 Prozent der Verkehrsteilnehmer sind über 80 Jahre

Immer mehr alte Menschen sind auf Deutschlands Straßen unterwegs. Der Anteil der über 80-Jährigen im Straßenverkehr liegt heute bereits bei 38 Prozent. Gleichzeitig sind ein Drittel aller Verkehrstoten in Deutschland Senioren über 65 Jahren. Sie verursachen in Sachsen auch immer mehr Verkehrsunfälle mit Personen- oder Sachschaden. Seit 2001 hat sich die Zahl der Unfälle mit Toten und Verletzten auf 1.549 verdoppelt.

Bildrechte: MDR/Katrin Tominski "Die Herausforderung für Senioren liegt im Erfassen komplexer Situationen", erklärte Unfallforscher Siegfried Brockmann. "Je komplexer es wird, desto schwieriger wird es für ältere Senioren". Das Problem bei der Bewertung der Fähigkeiten im Verkehr sei jedoch, dass nicht alle Menschen gleich sind und unterschiedlich geistig fit bleiben. Brockmann sieht in freiwilligen Fahrsicherheitstrainings keine Lösung. "Die gibt es schon und sie werden nicht genutzt", konstatiert der Verkehrsexperte. Brockmann fordert eine Pflicht zur beratenden Begleitfahrt. Ein Profi solle den Senior dabei eine Stunde im Straßenverkehr begleiten und ihm anschließend eine Rückmeldung zu seinem Fahrverhalten geben. "Wenn ein Senior wüsste, dass er ein konkretes Problem hat, würde er seine Konsequenzen ziehen", ist sich Brockmann sicher. Eine Einschätzung findet auch Keßler hilfreich: "Bei Selbsteinschätzungen neigt man dazu, sich in die eigene Tasche zu lügen".

Mobilität als Grundrecht

Das beeindruckt die seniorenpolitische Sprecherin Simone Lang wenig, sie bleibt bei ihrem Statement: "Wir fordern mehr Selbstbestimmung bis zum Lebensende", erklärt sie. Für die Nutzung der freiwilligen Tests gelte es, Anreizsysteme zu schaffen. "Mobilität ist ein Grundrecht", erklärte sie. Dass es dafür bestimmter Voraussetzungen bedarf, stünde außer Frage. "Man kann es aber niemanden aufstülpen."

Bildrechte: MDR/Katrin Tominski Mit dem Verweis auf die Mobilität stößt die Politikerin einen Aspekt an, die vor allem Menschen in ländlichen Regionen bewegen. Weil der öffentliche Verkehr zwischen Dörfern und Kleinstädten immer spärlicher wird, sind auch ältere Menschen immer mehr auf ihre Autos angewiesen. Nicht selten haben sie keine andere Möglichkeit, zu Ärzten zu gelangen oder einkaufen zu gehen. Das bestätigen auch mehrere Zuschauer, die sich mit einer Email an die Redaktion gewandt haben. "Meine Eltern sind 90 und 85 Jahre und leben auf dem Land", schreibt Erika Krause. "Im Ort gibt es keinen Arzt und keine Einkaufsmöglichkeiten. Wir Kinder sind alle berufstätig und wohnen weit entfernt. Sollen unsere Eltern nur noch im Garten und in der Stube fernsehen?"

Assistenzsysteme als Hilfe und Unfallursache

Bildrechte: MDR/Katrin Tominski "Autopapst" Andreas Keßler kommt in diesem Moment mit einer neuen Idee um die Ecke. Assistenz-Systeme in Autos könnten zukünftig helfen, die Fahrkompetenzen der Senioren zu erhalten. Diesen Wind nimmt ihm Forscher Brockmann gleich aus den Segeln nehmen – das automatisierte Fahren würde Prognosen zufolge erst etwas in zehn Jahren zur Serienreife gelangen. Trotzdem - Kessler findet die Systeme prima - und sieht vor allem in den Nachtsichtassistenten viel Potenzial für die Senioren.

Bildrechte: MDR/Katrin Tominski Diese Überzeugung würde Fahrlehrerin Dagmar Kanter gern teilen, wenn sie nicht um die Tücken wüsste. "Die Assistenzsysteme sollten immer im Blickfeld sein", erklärt sie. Müssten Senioren ihren Blick von der Straße abwenden und nach unten sehen, sei diese eine zusätzliche Unfallursache. "Ältere Menschen brauchen viel länger Zeit, um wieder auf die Fahrbahn zu sehen." Kanter macht auf ein weiteres Problem aufmerksam: "Niemand erklärt den Senioren die Assistenzsysteme im Auto". Oftmals wüsten sie schlichtweg nicht, wie man sie bedient.

Verweis auf LKW-Fahrer

Kessler sieht in einer verpflichtenden Kontrolle für Senioren kein Problem. Er verweist auf die Fahrer von Nutzfahrzeugen. Sie müssten ihre Fähigkeiten im Verkehr alle fünf Jahre überprüfen lassen. Dass die Führerscheinstelle klar am Zug ist, konstatiert auch Zuschauer Steffen Lauterbach per Mail. "Wer Erlaubnis erteilt hat auch die Kontroll- und Entziehungspflicht", schreibt er.

Verantwortung der Familien

Die Verantwortung der Familien sehen alle Gäste. "Vertrauenspersonen können sensible Themen am besten kommunizieren", erklärt Lang. "Die Kinder sind diejenigen, die in die Fahrschule kommen, um ihre Eltern zu Fahrstunde zu bewegen", erklärt Kanter. Unfallforscher Brockmann pflichtet bei. "In vielen Familien wird das Thema diskutiert. Die Senioren akzeptieren jedoch eher Autoritäten." Zuschauer Christoph Oehme jedenfalls scheint einsichtig zu sein. "Nach zwei Unfällen habe ich meinen Führerschein abgegeben", schreibt der 72-Jährige. Das war für mich eine Selbstverständlichkeit und dazu musste mich auch keiner auffordern. Es war eine Frage der Verantwortung die ich nicht nur mir sondern auch meinen Mitmenschen gegenüber habe."