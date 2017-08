Fakt ist! Warum Wahlversprechen schwer eingehalten werden können

Wie glaubhaft sind eigentlich Wahlversprechen – diese sowohl pragmatische als auch in gewisser Weise philosophische Frage stellte Moderator Andreas Rook seinen Gästen in der Sendung Fakt ist! am Montagabend in Dresden. Weil die Bundestagswahl quasi vor der Tür steht und sich die Zuschauer dieses Thema gewünscht hatten, befragte der Moderator seine Gäste, was sich hinter Wahlslogans auf Plakaten, Wahlprogrammen und Schlagwörtern verbirgt und was man davon überhaupt glauben kann. Es dauerte nicht lange, bis eine Kernfrage – quasi die philosophische Dimension – der ganzen Wahlkampfverlautbarungen in den Vordergrund rückte.

Kann Politik überhaupt versprochen werden?

Benjamin Höhne vom Institut für Parlamentarismusforschung in Halle Bildrechte: MDR/Katrin Tominski Ist es überhaupt legitim von einem "Versprechen" zu reden? Ist es nicht per se unmöglich vor einer Wahl, politische Ergebnisse zu versprechen, die doch abhängig von so vielen Faktoren sind? Koalitionen, Personalien, aktuelle Ereignisse – all dies ist doch im Vorfeld nicht hundertprozentig berechenbar. "Wahlversprechen bergen Enttäuschungspotenzial", sagte Benjamin Höhne, stellvertretender Leiter des Instituts für Parlamentarismusforschung in Halle. "Halten Parteien ihre Versprechen nicht, verlieren sie Vertrauen. Insofern würde ich empfehlen, kein Versprechen abzugeben, sondern ein politisches Ziel zu beschreiben oder eine Wahlkampfaussage zu tätigen." Dabei sei es wichtig, klarzumachen, dass auf dem Weg zur Realisierung viele Unwägbarkeiten stattfinden können, die nicht vorhersehbar sind.

Enttäuschtes Vertrauen schafft Politikverdrossenheit

Politikwissenschaftlerin Evelyn Bytzek Bildrechte: MDR/Katrin Tominski Diese Meinung teilte Politikwissenschaftlerin Evelyn Bytzek von der Universität Konstanz. "Gebrochene Wahlversprechen senken das Vertrauen der Wähler in die Politik." Dadurch entstehe eine Politikverdrossenheit. Hinzu komme ein weiteres Phänomen. "Die Berichterstattung über gebrochene Wahlversprechen dominiert die mediale Berichterstattung", konstatierte Bytzek. Dadurch rückten eingehaltene politische Zusagen in den Hintergrund. "Politiker benutzen das Wort Wahlversprechen überhaupt nicht", erklärte die Politologin. Medien hingegen würden ständig damit hantieren. "Der Begriff Wahlversprechen ist konstruiert", sagte Bytzek. Es habe auch bei den Wählern keine uneingeschränkte positive Wirkung. Forschungen hätten beispielsweise ergeben, dass die Wähler das Wort "werden" als viel verbindlicher erachten. "Wenn Sie etwas versprechen müssen, ist schon etwas kaputtgegangen", sagte Bytzek. Der Begriff impliziere bereits einen nötigen Nachdruck, weil die Aussage sonst nicht geglaubt würde.

Wahlversprechen bleiben beim Wähler hängen

Roman Ebener von "Abgeordnetenwatch.de Bildrechte: MDR/Katrin Tominski Nicht leichtfertig mit den Erwartungen der Wähler umzugehen, dafür plädierte Roman Ebener, Projektleiter der Internetplattform "Abgeordnetenwatch.de": "Wahlversprechen sind das, was beim Wähler hängenbleibt. In vielen Parteiprogrammen stehe etwas anderes als auf den Plakaten", konstatierte Ebener. "Die Politik muss das Vertrauen wiederherstellen."

Kein Platz für Details im Wahlkampf

Ex- Innenminister Heinz Eggert Bildrechte: MDR/Katrin Tominski Demgegenüber vermittelten die ehemalige sächsische Grünen-Chefin Antje Hermenau und der ehemalige sächsische Innenminister Heinz Eggert interessante Einblicke in die Realpolitik mit all ihren komplizierten Willensbildungsprozessen. "Sie werden im Wahlkampf keine Diskussionen finden, die genau ins Detail gehen", sagte Eggert. Das sei schon allein aus taktischen Gründen für die Parteien schwierig. Gleichzeitig sei es schwierig komplizierte Sachverhalte in stark verkürzter Form vorzustellen. "Wahlversprechen sollen mobilisieren, sie sind nicht einklagbar." Politikwissenschaftler Höhne plädiert ebenfalls: "Wenn man möglichst viele Wähler erreichen möchte, muss man eine gewisse Unschärfe in den Aussagen in Kauf nehmen."

Neue Vielfalt an Koalitionsmöglichkeiten

Auf ein weiteres Problem und ein relativ neues Phänomen machte Antje Hermenau aufmerksam. "Es gibt eine neue Vielfalt von Koalitionsmöglichkeiten im Bundestag", erklärte die ehemalige Abgeordnete. Dies wiederum führe zu einer unübersichtlichen Lage, die schwer Prognosen für eine tatsächliche Realisierung von Politik zulasse. "Das Zufallsprinzip beim Versprechen wird größer, weil sie nicht wissen wie der Koalitionsvertrag aussehen soll." Weil Parteien heute besonders individuell sein müssten, werde ihr Programm zur Bibel, in der alles erfüllt werden soll", konstatierte Hermenau. Dies sei jedoch unrealistisch.

Ehemalige Abgeordnete der Grünen, Antje Hermenau Bildrechte: MDR/Katrin Tominski "Die Selbstbeschreibungen der Parteien im Wahlkampf haben nichts damit zu tun, was in den Koalitionsvertrag kommt." Nur etwa ein Viertel aller Bedingungen ließen sich im Vorfeld abschätzen. Gleichzeitig werde stark emotionalisiert, weil sich komplexe Inhalte auf Wahlprogrammen und in kurzen Sendezeiten nur schwer darstellen lassen. "Wir brauchen Vertrauenspersonen einer Partei, die deren Inhalte transportiert", sagte Hermenau.

80 Prozent der Bürger glauben nicht an Wahlversprechen

Nach einer aktuellen Umfrage glauben 80 Prozent der Bundesbürger nicht an Umsetzung von Wahlzusagen. Roman Ebener forderte deswegen mehr Transparenz von Politikern. "Selbstkritik hat noch keinen geschadet und würde vielen Politikern guttun", sagte Ebener. "Wir sollten Tacheles reden können." Ex-Innenminister Eggert räumte ein: "Es kann in der Politik nicht wahnsinnig viel versprochen werden. Dafür müsste man die Realitäten und den finanziellen Rahmen kennen. "Man kann aber die Reihenfolge der Prioritäten bestimmen", erklärte Eggert. Zudem sollten die Wähler ermuntert werden, sich genau zu informieren. Es müsse dem Bürger mehr erklärt werden, wie der politische Meinungsbildungsprozess funktioniert und "wie die Dinge zusammenhängen". "Politik ist ein schwieriger Vorgang, der nicht auf schnelle Lösungen zielt. Sie brauchen einen wahnsinnig langen Atem, um einen Riesenkarren nur wenige Zentimeter zu bewegen", erklärte der ehemalige Politiker.