Tipps zum Weltschlaftag Was tun gegen Schlafstörungen?

Laut einer Studie der Barmer Gek leiden rund fünf Prozent der Sachsen unter einer Schlafstörung. Der Therapeut und Schlafforscher Dr. Tilmann H. Müller hat sich in seinem Buch "Schlaf erfolgreich trainieren: Ein Ratgeber zur Selbsthilfe" und seiner Webseite "schlafgestoert.de" damit beschäftigt. MDR SACHSEN fasst das wichtigste zusammen. Außerdem erfahren Sie hier, was Schlaf eigentlich ist und was Sie selbst gegen Schlafprobleme tun können.