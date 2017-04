Die Vorgänge um den Prozess wegen eines gefesselten Flüchtlings in Sachsen sollen ein Nachspiel im Sächsischen Landtag haben. Die Linksfraktion will den sogenannten Fall "Arnsdorf" auf die Tagesordnung des Rechtsausschusses setzen, der nächsten Mittwoch wieder zusammenkommt. Es werde eine detaillierte und vollständige Auskunft der Staatsregierung über die Abläufe im Vor- und Umfeld des Prozesses gegen vier Arnsdorfer eingefordert, teilte Linken-Rechtsexperte Klaus Bartl mit.

Bartl fordert umfassende Aufklärung. Bildrechte: dpa

Im Mai 2016 hatten vier Arnsdorfer einen psychisch kranken und an Epilepsie leidenden Flüchtling an einen Baum gefesselt, nachdem dieser eine verbale Auseinandersetzung mit einer Supermarktangestellten hatte. Ein Verfahren gegen die Männer am Amtsgericht Kamenz war am Montag wegen Geringfügigkeit eingestellt worden. Danach wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft vor der Verhandlung bedroht worden war. Die Linke will nun unter anderem Klarheit darüber, welchen Einfluss diese Bedrohung auf den Prozess hatte.