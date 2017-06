Jonas ist ein Fisch, ein Spatz und ein kleiner Teufel. Der Zehnjährige singt gern, ist sportlich und somit bestens für die Kämpfe gegen Gru-Gru, Haifischgeneral Messerzahn und Höllenfürst Lichterloh auf der Felsenbühne Rathen vorbereitet. Die Bösewichte wollen nämlich die Sonne vom Himmel holen. Das will der junge Radebeuler mit den Theaterhelden Benjamin, Quingel und der Vogelscheuche natürlich verhindern: "Das macht so viel Spaß, das ist so spannend. Spannender als jeder Tag in der Schule."