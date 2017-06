1. Fussball-Bundesliga Video-Assistent in Leipzig vorgestellt

Hauptinhalt

Ab 5. August, ab dem Supercupfinale zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München, hilft in der 1. Bundesliga der Video-Assistent den Schiedsrichtern auf dem Feld. Beim Confed-Cup in Rußland gab es noch Pannen beim Einsatz. Das soll mit Beginn der neuen Bundesliga-Saison nicht mehr passieren. Bei einem Workshop in Leipzig informierten DFB und DFL zu den wichtigsten Fragen.