Als ein gutes Zeichen wertet Zastrow auch, dass der Landesverband wieder wächst. Inzwischen habe er wieder mehr als 2.000 Mitglieder. Zastrow kündigte an, den Slogan "Neu Denken" in Anlehnung an den Bundestagswahl-Slogan auch zum Motto in Sachsen machen zu wollen. Einen Neustart hält der Landeschef in Sachsen für dringend geboten. Der von Ministerpräsident Stanislaw Tillich als sein Nachfolger vorgeschlagene Michael Kretschmer stehe für alles andere als für einen Neuanfang. Sachsen erlebe bei der CDU möglicherweise gerade die Erosion einer Volkspartei. Die ehemalige Kultusministerin Brunhild Kurth habe wenig Vorbildfunktion bewiesen, indem sie in schwierigen Zeiten in den Ruhestand gegangen sei. Tillich warf Zastrow vor, aus Lustlosigkeit sein Amt niederzulegen.