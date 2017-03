Am vergangenen Sonnabend gegen 14 Uhr: In der 18. Etage des Leipziger Uniriesen bricht eine Scheibe und stürzt auf den Vorplatz zwischen Gewandhaus und Mensa. Verletzt wird bei dem Vorfall glücklicherweise niemand. Wenig später löst sich ein zweites Fassadenteil und fält in Richtung Wilhelm-Leuschner-Platz nach unten. Polizei und Feuerwehr sperren daraufhin das gefährdete Areal am Gebäude komplett ab.