"Jede Stadt braucht Menschen, die das Gute sehen und etwas bewegen und ausprobieren." Maria Exner, Mitglied der Chefredaktion bei Zeit Online, bringt das Motto des Tages auf den Punkt. Rund 180 junge Menschen haben sich im Festsaal der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst zusammengefunden, um über die Zukunft nachzudenken. Die Internetplattform Zeit Online hat sie eingeladen zum Z2X, dem "Festival der Visionäre". In Leipzig, Stuttgart und Essen treffen sich Menschen zwischen 20 und 29, tauschen Ideen und Gedanken aus und vernetzen sich. Mehr als 1000 Interessierte hatten sich beworben.

Raum zum Austausch

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK "Im vergangenen Jahr wurde unsere Onlineredaktion zwanzig und wir haben uns gedacht, wir können jetzt zwar auch eine Party feiern, aber besser wäre es, etwas mit anderen Zwanzigjährigen zu machen", erzählt Exner. "Wenn man sich die wichtigen Personen in Deutschland anschaut, sind es selten Menschen unter Dreißig. Wir wollten diesen Menschen einen Raum geben, in dem sie sich kennenlernen können und in dem wir den guten Ideen zur Verbesserung der Welt oder ihres eigenen Lebens eine Bühne geben können."

Die Stimme der jungen Leute in Deutschland kommt zu kurz, vor allem im politischen Diskurs. Maria Exner, Mitglied der Chefredaktion bei Zeit Online

Fünf Minuten um eine Vision zu präsentieren

Das ist an diesem Freitagabend zum Beispiel Tom aus Dresden. Er beobachtete die Entwicklungen in seiner Stadt mit Sorge und fragte sich irgendwann: "Wo war ich denn, als Pegida marschierte und warum mache ich nichts dagegen?" Um aus seiner "Komfortzone heraus zu kommen", wie er es selbst beschreibt, schloss er sich mit anderen jungen Dresdnern zusammen. Daraus entstand ein Netzwerk mit mehr als 200 Personen, das Dresdnern dabei hilft, ihre Ideen umzusetzen. Davon erzählt er heute in Leipzig vor Publikum in einem Blitzvortrag. Der darf nicht länger als fünf Minuten sein. Tom ist etwas nervös und bringt nicht alles unter, was er eigentlich sagen wollte, aber der Applaus der Teilnehmer fängt ihn auf.

Mehr Mut und Offenheit

Jochen Wegner, Chefredakteur von Zeit Online Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Bijan Kaffenberger bewegt das Publikum im Anschluss mit seinem mitreißenden Plädoyer für das Anderssein. Er ist Referent für Digitales und Breitbandausbau im Thüringer Wirtschaftsministerium und leitet ein politisches Format auf Funk, der jungen Internetplattform der Öffentlich-Rechtlichen. Außerdem hat er Tourette. "Teilhabe muss erkämpft werden", sagt er in seinem Blitz-Vortrag und fordert mehr Mut in der Gesellschaft. "Warum nicht mal einen Moderator mit Ticks?" Seine positive Ausstrahlung begeistert die Anwesenden: "Bring dich ein, sei offen, habe Mut und glaube an dich." Ein Mantra, dass man an diesem Abend gerne in die Einzelgespräche und Workshops mitnimmt.

Frag mich alles