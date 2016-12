Nach dem Molotow-Anschlag auf das Spreehotel in Bautzen sind drei Tatverdächtige festgenommen worden. Wie eine Sprecherin des Operativen Abwehrzentrums auf Anfrage von MDR SACHSEN bestätigte, sitzen drei Männer im Alter zwischen 19 und 23 Jahren bereits seit dem 23. Dezember in Untersuchungshaft. Zuvor waren ihre Wohnungen durchsucht worden. "Wir haben die Spuren ausgewertet und die Personen zweifelsfrei identifiziert", so die Sprecherin. Der Fall liege jetzt bei der Staatsanwaltschaft Görlitz.

Zusammenhang zum Husarenhof?

Staatsanwalt Till Neumann sagte am Mittwoch, die drei Männer seien "insofern geständig". Die drei Tatverdächtigen stünden auch noch wegen anderer Straftaten in Verdacht. Zum Motiv wurde zunächst nichts bekannt. Neumann zufolge wird wegen "Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung eines vorsätzlichen Branddeliktes" ermittelt. Damit sei berücksichtigt, dass die Brandsätze nicht zündeten beziehungsweise das Gebäude nicht erreichten. Man untersuche auch, ob es einen Zusammenhang mit einem Brandanschlag auf eine geplante Asylunterkunft im früheren Bautzener Hotel Husarenhof im Februar 2016 gebe. Eine Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten wird mit bis zu drei Jahren Haft oder einer Geldstrafe geahndet.

Nach derzeitigen Ermittlungen kann davon ausgegangen werden, dass die durch die Tat verursachte allgemeine Beunruhigung der Bevölkerung den Beschuldigten jederzeit bewusst und auch von ihnen gewollt war. Till Neumann Staatsanwaltschaft Görlitz

Zwei Brandsätze haben nicht gezündet

In der Nacht zum 13. Dezember waren fünf mit Benzin präparierte Bierflaschen auf das Gelände der Unterkunft geworfen worden. Zwei Molotowcocktails brannten laut Polizei auf einer Fläche wenige Meter vor dem ehemaligen Spreehotel ab. Schaden sei dabei nicht entstanden. Die beiden anderen Brandsätze hatten nicht gezündet. Ein eingesetzter Fährtenhund konnte die Spur der Täter noch bis zu einem Parkplatz der nahegelegenen Bundesstraße 156 verfolgen. Schon unmittelbar nach dem Anschlag hatte die Polizei nach drei Männern gesucht und um Zeugenhinweise gebeten.

Ermittlungen auch wegen Einbruch und Diebstahl

Neben den Brandanschlägen auf die Asylunterkunft sind die Beschuldigten möglicherweise auch für mehrere Einbrüche verantwortlich. Laut Staatsanwaltschaft sollen sie in der Nacht vom 20. zum 21. November in mehrere Gartenlauben eingedrungen sein und dabei Elektrogeräte gestohlen haben. Zudem sollen sie anschließend zwei Kraftfahrzeuge von einem Firmengelände entwendet haben. "Insoweit wird wegen Einbruchsdiebstahls ermittelt, wofür den Beschuldigten eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu zehn Jahren oder Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz drohen", so Staatsanwalt Neumann.

Die Stadt Bautzen war in diesem Jahr mehrfach in die Schlagzeilen geraten. Im Februar wurde das als Asylunterkunft geplante Hotel "Husarenhof" in Brand gesteckt. Im September gab es gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Deutschen und jungen Flüchtlingen in der Bautzener Innenstadt.