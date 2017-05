Ein Defekt an der Klimaanlage hat am Montagmittag den Sächsischen Landtag in Dresden lahmgelegt. Wie die Verwaltung MDR SACHSEN sagte, war eine Zuleitung undicht und deshalb Kältemittel ausgetreten. Durch den Kontakt mit Sauerstoff entwickelt die Chemikalie dichten Rauch, der schwerer ist als Luft. Der Rauch verteilte sich deshalb vom betroffenen Technikraum im siebten Stock, dem Dachgeschoss, über die Gänge bis hinunter ins Erdgeschoss. Das Gemisch entzieht nach Aussage der Landtagsverwaltung der Umgebungsluft den Sauerstoff. Deshalb wurde das Gebäude umgehend evakuiert.