Feuerwachturm in der Dübener Heide

Die Bilder von der Kamera kommen schwarz/weiß auf den Monitoren in Eilenburg an. Wenn der Beobachter in der Zentrale einen Waldbrand erkennt, schickt er ein Fax an die Regionalleitstelle in Leipzig. Von dort wird dann die Feuerwehr alarmiert. Bis die vor Ort ist, dauert es im besten Fall nur 15 bis 20 Minuten. (Über dieses Thema berichtete der MDR am 21.03.2017 auch im Radio: MDR 1 RADIO SACHSEN, Regionalnachrichten aus Leipzig um 6:30 Uhr) Bildrechte: MDR/Barbara Brähler