Als Veranstalter der FIFA-Turniere hat am Sonnabend der Verein "Bayreuther Jungs" in der Chemnitzer community4you- Arena, in der sonst die Spieler des CFC um Punkte kämpfen, die virtuelle Spielregie übernommen.

Vereinsvorstand Denny Hilpert setzt auf die Zusammenarbeit mit den reellen Fußballclubs: "Wir haben uns gedacht, dass wir mit unserem FIFA-Turnier aus den verdunkelten Hallen, in denen sich sonst die Gamer treffen, in die Stadien gehen wollen. Dorthin, wo auch der reelle Fußball seine Fans zieht. Also haben wir Fußballclubs als Partner gesucht. Der CFC ist einer von momentan zwölf Vereinen in Deutschland und der Schweiz, die uns unterstützen." Die "Bayreuther Jungs" haben dabei einen vollen Terminkalender. In dieser Saison bestreiten sie 18 Turniere in ganz Deutschland und der Schweiz.