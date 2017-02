Dreharbeiten für Kriegsdrama in der Oberlausitz

Der Film greift das Ende des Zweiten Weltkriegs auf. Die soziale Ordnung in Deutschland liegt in Trümmern. "Was funktioniert noch, wieviel Bürokratie bleibt? Es geht um Macht und Gier!", erklärt der Produzent und damit ist das Thema zeitgemäß und bei den vielen Konflikten in der Welt auch aktuell. Bildrechte: MDR/Uwe Walter