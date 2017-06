Traumkulisse für Kino und Musik Sting eröffnet Filmnächte am Elbufer in Dresden

Hochkaräter stehen auch bei der 26. Auflage auf der Bühne am Elbufer. Nach Sting zum Auftakt folgen unter anderem die Pet Shop Boys, Silbermond, Olaf Schubert und last but not least - Roland Kaiser mit vier ausverkauften Kaisermania-Shows.