Der zunächst anvisierte Zuschuss in Höhe von 300.000 Euro war zuletzt kein Thema mehr. Ursprünglich standen im Antrag der Fachausschüsse Sport und Finanzen der Stadt noch 200.000 Euro Beihilfe und 100.000 Euro zusätzlich als Darlehen im Raum. Der so entstandene Fehlbetrag in Höhe von 100.000 Euro soll nun nicht durch einen Kredit aus dem Rathaus, der offenbar rechtlich problematisch gewesen wäre, sondern durch "verstärkte Anstrengungen der GmbH in den nächsten Monaten abgebaut werden". Mit der Abstimmung am Mittwoch wurde zudem ausgeschlossen, dass der HCL bis 2019 weitere finanzielle Zuschüsse erhält.