Ob dort (in den Klassen. a.d.R.) 28 oder vielleicht auch einmal 30 Schüler sitzen, ..., das hat keine Auswirkungen. Vielmehr kommt es immer auf den Lehrer an, der vor der Klasse steht.

Der Plan von Unland: mittelfristig die Zahl der Landesbediensteten auf 70.000 schrumpfen. Dabei gehe es nicht um Auf- oder Abbau, sondern um Umbau. In jedem Bereich müsse geprüft werden, wo rationalisiert oder optimiert werden könne. Mit Hilfe der Digitalisierung könnten beispielsweise in der Steuerverwaltung weniger Leuten das Gleiche erreichen.

Dieses Zeugnis stellen die Grünen dem Finanzminister in der aktuellen Diskussion um Einsparungen bei den Landesbediensteten aus. Der Innenpolitische Sprecher der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im sächsischen Landtag, Valentin Lippmann, ist der Überzeugung, wenn bei Lehrern gespart werde, sei gute Bildung nicht mehr zu gewährleisten. Straftäter würden fortgesetzt Straftaten begehen, weil die Gerichte mit der Eröffnung von Gerichtsverfahren nicht hinterherkämen und der Ausbau des Digitalfunks bei der Feuerwehr stocke, weil es an Personal fehle, die Förderanträge zu bearbeiten.

Die Landesbediensteten im Justizvollzug, in der Arbeitsschutzverwaltung und im öffentlichen Gesundheitsdienst ächzten jetzt schon unter der Last ihrer Aufgaben, ganz zu schweigen von Lehrkräften, Polizeibeamten und Hochschulbeschäftigten.

Unland lässt sich von den schon oft ausgetauschten Argumenten aus den anderen Fraktionen in seiner Argumentation nicht beirren. Er sieht den Freistaat in einer "Bevölkerungsfalle". Trotz der steigenden Geburtenzahlen schrumpft die Bevölkerung in Sachsen. Prognosen zufolge werde dieser Minustrend anhalten, so Unland. Das sei aber nicht allein entscheidend. Im Gegensatz zu Sachsen, wächst in anderen Bundesländern die Bevölkerung. Das wiederum führe dazu, dass Sachsen einen immer kleineren Teil der Zuschüsse vom Bund und aus dem Länderfinanzausgleich bekomme. Diese seien aber neben den Steuern die wichtigsten Einnahmen des Freistaates. Sinken sie, steht auch weniger Geld für Staatsdiener zur Verfügung.