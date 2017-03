Jahrestag der Germanwings-Katastrophe Dresdner Fliegerarzt: Germanwings-Absturz war eine "Tragödie"

Am 24. März 2015 ist der Germanwings-Flug 4U 9525 auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf in den französischen Alpen abgestürzt. Alle 150 Menschen an Bord starben. Die Ermittlungen ergaben sehr schnell, dass der Co-Pilot den Airbus A320 absichtlich zum Absturz brachte. Schnell wurde in der Öffentlichkeit die Frage diskutiert, ob Fliegerärzte den Berufspiloten nicht hätten aus dem Verkehr ziehen müssen. Dr. Eckhard Meisel ist Fliegerarzt in Dresden und hat MDR SACHSEN einige Hintergründe zu fliegerärztlichen Untersuchungen beantwortet.

von Lars Müller