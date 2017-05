Weil er einen Jugendlichen aus einem Fenster im dritten Stock einer Flüchtlingsunterkunft gestoßen hat, ist ein junger Mann zu fünf Jahren Jugendstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Zwickau sah es als erwiesen an, dass der Asylbewerber aus Afghanistan seinen Landsmann Ende Oktober 2016 in Plauen heimtückisch töten wollte. Das Opfer stürzte fast zehn Meter tief und erlitt schwere Verletzungen an Wirbelsäule, Becken und Beinen. "Das Überleben des Zeugen grenzt an ein Wunder", sagte der Vorsitzende Richter Klaus Hartmann bei der Urteilsverkündung am Donnerstag. Das 17 Jahre alte Opfer werde dauerhaft gehbehindert bleiben. Das Urteil lautet auf versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung.