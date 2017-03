Ein Bündnis von 17 sächsischen Vereinen, Bildungsträgern, Gewerkschaften und Verbänden appelliert jetzt in einem offenen Brief an die Landesregierung, diese "schwerwiegende Lücke im Bildungssystem zu schließen". "Wir möchten die Landesregierung ermutigen und auffordern, notwendige Schritte zeitnah zu realisieren", heißt es in dem Positionspapier. Das unzureichende Bildungsangebot biete den Nährboden für künftige gesellschaftliche Probleme und Konflikte. Gleichzeitig dürfe vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels kein Potenzial verschenkt werden.

Konkret wünschen sich die Unterzeichner des Briefes umfassende Förderprogramme, um den Schulabschluss nachzuholen. "Ein Schulabschluss ist die explizite und implizite Voraussetzung für einen Ausbildungsberuf", so Gesa Busche. Die Teilhabe an der deutschen Gesellschaft funktioniere über Bildung und Arbeit. Die Leiterin des Integrationsprojektes "Resque continued" konstatierte: "Ohne Schulabschluss keine Ausbildung, keinen Beruf, keine Teilhabe und keine Integration." Zwar würde die Arbeitsagentur viele Maßnahmen anbieten, diese starteten jedoch erst ab dem Niveau eines deutschen Hauptschulabschlusses.

Bildrechte: MDR/Katrin Tominski

Vorbild für eine Schulausbildung der über 18-Jährigen ist unter anderem die Modellklasse der Produktionsschule Moritzburg. Sie verhilft in Eigenregie Geflüchteten zu einem Hauptschulabschluss. "Wir kümmern uns um die Jugendlichen, für die die Zeit in der herkömmlichen Schule vor dem Abschluss zu kurz ist", erklärt Geschäftsführer David Mais. Die Schüler würden durch ihre Lehrer in den Deutschklassen vorausgewählt und müssten nach ihrer Aufnahme in die Modellklasse eine Probezeit bestehen. Das Modellvorhaben wird unter anderem durch den Bund bis 2018 finanziert. Ali Rezaire und Ali Nobizack gehören zu den Schülern in Moritzburg. "Wir freuen uns, dass wir hier unseren Abschluss machen können", erklären sie in fließend deutscher Sprache. Die jungen Männer stammen aus Afghanistan.